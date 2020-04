Cambia l'appalto della vigilanza al Poligrafico, ma sono salvi i posti di lavoro delle 55 guardie giurate ex Metropol

Cambia l'appalto della vigilanza all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia ms sono salvi i 55 posti di lavoro, assorbiti dall'Issv Spa - International Security Service Vigilanza e dalla Vis spa. Le due società del settore della vigilanza privata hanno siglato mercoledì 15 aprile i verbali d’accordo di cambio d’appalto con la Metropol srl e i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Ugl Sicurezza Civile di Foggia per lo svolgimento dei servizi di vigilanza nelle sedi dell’Ipzs, sono subentrate nel servizio e hanno garantito il mantenimento dei livelli occupazionali.

L’intesa raggiunta prevede l’assunzione da parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Issv e Vis di 55 guardie particolari giurate che erano in forza alla società Metropol e "ha consentito - fanno sapere i vertici delle due aziende soddisfatti per l'accordo - di raggiungere un risultato che ha coinvolto un numero di operatori addirittura superiore a quello derivante dal mero rispetto degli obblighi normativi".

Issv e Vis hanno inoltre manifestato la disponibilità, in caso di successivi ampliamenti operativi, a considerare future assunzioni in favore del personale che è risultato eccedente rispetto agli aventi diritto alla procedura di cambio appalto. "Lo sforzo comune - concludono - ha permesso di salvare un congruo numero di posti di lavoro in un momento economico delicatissimo per l’intero Paese a causa dell’emergenza coronavirus".