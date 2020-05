I tristi numeri delle pensioni agricole pugliesi. Media di 573 euro: "Neanche l'importo del bonus autonomi"

È di appena 573,64 euro l’importo medio mensile delle pensioni erogate a favore degli agricoltori pugliesi. L'importo medio più elevato si registra in provincia di Barletta-Andria-Trani (615,80 euro), mentre quello più basso in provincia di Lecce (543,61 euro).

È il quadro che emerge dall'elaborazione dell'Osservatorio economico di Davide Stasi su dati Inps.

"Per attenerci all'attualità, non si raggiunge nemmeno la cifra del bonus autonomi erogato per la pandemia, quello a cui i pensionati con partita Iva ancora attiva non hanno avuto accesso - afferma il presidente regionale CIA Puglia Raffaele Carrabba - Nonostante l'estenuante pressing a livello nazionale, sistematicamente non si riscontra alcuna volontà di adeguare il potere d'acquisto delle pensioni al reale costo della vita. Siamo di gran lunga al di sotto della soglia di povertà assoluta indicata dall'Istat (780 euro) sulla quale è stato calcolato l'importo della pensione di cittadinanza. E in Puglia l'importo è inferiore anche alla media nazionale di 648,63 euro".

Nella classifica stilata da CIA Puglia, la Bat è seguita da Taranto con un importo medio mensile delle pensioni agricole di 609,09 euro. Brindisi è al terzo posto con una media di 596,32 euro; segue Bari con 567,83 euro; media di poco inferiore rispetto al capoluogo di regione nella provincia di Foggia con 562,84 euro. È proprio la Capitanata ad annoverare il più alto numero di percettori di pensioni agricole: sono 17.712. A Bari le pensioni erogate sono 14.842; in provincia di Taranto 7.197; 5.346 in provincia di Lecce; a seguire Brindisi (3.968) e la Bat (2.206). Per un totale di 51.271 trattamenti pensionistici.

Il dato comprende le tre diverse tipologie di pensioni: vecchiaia, invalidità e superstite. L'importo medio mensile su base regionale è rispettivamente di 648,91 euro, 521,47 euro e 396,19 euro (i dati disaggregati per provincia sono riportati nella tabella in basso).

I dati costituiranno la base di partenza del webinar "Cia/Inac: Il ruolo strategico degli Istituti di Patronato e l'aumento delle pensioni per gli agricoltori", promosso da CIA Puglia e Inac Puglia, in programma venerdì 29 maggio alle 10 in diretta streaming sulla pagina Facebook Inac Puglia. Dopo i saluti di Danilo Lolatte, direttore CIA Agricoltori Puglia, relazionerà Antonio Barile, presidente Inac Nazionale. È prevista la partecipazione del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del sottosegretario alle Politiche Agricole Giuseppe L'Abbate. Interverranno il vice presidente CIA Puglia Giannicola D'Amico; Giuseppe Notarangelo, coordinatore Servizi alle persone CIA Puglia; e i direttori provinciali Nicola Cantatore (CIA Capitanata), Giuseppe Creanza (CIA Levante), Emanuela Longo (CIA Salento), Vito Rubino (Cia Due Mari). Le conclusioni sono affidate al presidente regionale CIA Puglia Raffaele Carrabba. Modera Girolamo Ceci, direttore Inac Puglia.

PENSIONI EROGATE AGLI AGRICOLTORI IN PUGLIA

tipologia: Vecchiaia

Numero pensioni 33.690

Importo medio mensile 648,91

tipologia: Invalidità

Numero pensioni 4.660

Importo medio mensile 521,47

tipologia: Superstite

Numero pensioni 12.921

Importo medio mensile 396,19

TOTALE "pensioni agricole"

Numero pensioni 51.271

Importo medio mensile 573,64

-----------------------------------------------

Provincia di Bari

tipologia: Vecchiaia

Numero pensioni 9.979

Importo medio mensile 637,89

tipologia: Invalidità

Numero pensioni 1.195

Importo medio mensile 517,31

tipologia: Superstite

Numero pensioni 3.668

Importo medio mensile 393,69

TOTALE "pensioni agricole"

Numero pensioni 14.842

Importo medio mensile 567,83

-----------------------------------------------

Provincia di Barletta-Andria-Trani

tipologia: Vecchiaia

Numero pensioni 1.479

Importo medio mensile 696,09

tipologia: Invalidità

Numero pensioni 182

Importo medio mensile 553,64

tipologia: Superstite

Numero pensioni 545

Importo medio mensile 418,70

TOTALE "pensioni agricole"

Numero pensioni 2.206

Importo medio mensile 615,80

-----------------------------------------------

Provincia di Brindisi

tipologia: Vecchiaia

Numero pensioni 2.665

Importo medio mensile 673,46

tipologia: Invalidità

Numero pensioni 291

Importo medio mensile 549,25

tipologia: Superstite

Numero pensioni 1.012

Importo medio mensile 406,70

TOTALE "pensioni agricole"

Numero pensioni 3.968

Importo medio mensile 596,32

-----------------------------------------------

Provincia di Foggia

tipologia: Vecchiaia

Numero pensioni 11.461

Importo medio mensile 636,38

tipologia: Invalidità

Numero pensioni 1.586

Importo medio mensile 516,20

tipologia: Superstite

Numero pensioni 4.665

Importo medio mensile 398,02

TOTALE "pensioni agricole"

Numero pensioni 17.712

Importo medio mensile 562,84

-----------------------------------------------

Provincia di Lecce

tipologia: Vecchiaia

Numero pensioni 2.992

Importo medio mensile 634,06

tipologia: Invalidità

Numero pensioni 942

Importo medio mensile 509,50

tipologia: Superstite

Numero pensioni 1.412

Importo medio mensile 374,71

TOTALE "pensioni agricole"

Numero pensioni 5.346

Importo medio mensile 543,61

-----------------------------------------------

Provincia di Taranto

tipologia: Vecchiaia

Numero pensioni 5.114

Importo medio mensile 680,78

tipologia: Invalidità

Numero pensioni 464

Importo medio mensile 544,44

tipologia: Superstite

Numero pensioni 1.619

Importo medio mensile 401,17

TOTALE "pensioni agricole"

Numero pensioni 7.197

Importo medio mensile 609,09

Fonte: elaborazione Osservatorio economico di Davide Stasi su dati Inps