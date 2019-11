La bellezza del Gargano e del Peloponneso diventa accessibile a tutti: ecco il progetto 'E-Parks'

Gargano e Peloponneso sempre più accessibili con ‘E-Parks’. In occasione della Giornata Mondiale della Disabilità il Parco Nazionale del Gargano ospiterà un workshop internazionale dal tema: “Diversabilità ed accessibilità delle Aree Naturali Protette e dei Parchi: le opportunità del metodo “E-Parks”.

All’incontro, che si svolgerà martedì 3 dicembre alle 9.00 presso la sede di Monte Sant’Angelo, seguirà (il 4 Dicembre) la visita guidata alla passerella di accesso di Isola Varano. La due giorni si inserisce nelle attività del progetto “E-parks” (Environmental and Administrative knowledge Networks for a Better Tourist Attractiveness in Protected Natural Area), finanziato dal Programma di cooperazione territoriale Interreg Grecia-Italia 2014/2020, coordinato dall’Università di Foggia – Dipartimento di Economia e composto, da Parco Nazionale del Gargano, Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Camera di Commercio di Arta e Università del Peloponneso.

Il progetto E-parks, candidato alle Nazioni Unite come modello gestionale per la diversa abilità, è finalizzato a migliorare l’accessibilità e la fruibilità del Parco Nazionale del Gargano e del Parco di Kyllini in Grecia attraverso la realizzazione di passerelle ed info point (Foresta Umbra e Lago Varano-Località Muschiaturo), APP per la lettura ed ascolto didascalico per sordomuti e non vedenti, un manuale per operatori turistici, associazioni ed enti pubblici ed un corso internazionale di alta formazione.

Il workshop del 3 dicembre sarà un momento di confronto per focalizzare le priorità ed i temi dell’accessibilità dei parchi e delle aree naturali protette raccogliendo i punti di vista delle associazioni, degli utenti e degli operatori al fine di rendere fruibili non solo i percorsi ma anche i servizi in modo chiaro e pratico. All’incontro parteciperanno Pasquale Pazienza, Presidente del Parco Nazionale del Gargano; Pierpaolo Limone, Rettore dell’Università degli Studi di Foggia; Spiros Sirmakessis, Vice-rettore del Politecnico del Pelopponeso; Ioannis Angelis, per la Camera di Commercio di Arta; Gianfranco Gadaleta, Coordinatore del Programma CTE Grecia-Italia 2014-2020 ed Esperto in Politiche Sociali e dell’Integrazione; Giovanni Terrenzio, Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano; i professori dell’Università di Foggia Michele Milone, Piervito Bianchi e Giulio Cappelletti, Edgardo Sica e Roberta Sisto (staff tecnico), Bibiana Carvani, (esperto esterno Unifg).

Saranno proprio questi ultimi a declinare gli obiettivi del progetto E-parks e a far confluire spunti e riflessioni in strumenti: sviluppare un marchio univoco (label) per i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio delle aree naturali protette, che consenta loro di coniugare sostenibilità (tutela dell’ambiente naturale), economicità (uso razionale delle risorse scarse) e socialità (salvaguardia dei soggetti con bisogni speciali), potenziandone la capacità attrattiva. Gli strumenti ed i casi pilota realizzati saranno presentati a marzo 2020 alla Commissione Europea ed a maggio 2020 alle Nazioni Unite a New York. Tutti gli atti confluiranno in un manuale operativo utilizzabile per migliorare l’accessibilità di altre aree naturali protette.

Nell’ambito del convegno porteranno la loro testimonianza Giuliana Berardinetti, direttore del Centro Diurno per disabili “L’Airone” di Manfredonia e Angela Costantino, presidente dell’associazione Abatros – Progetto Paolo Pinto, con cui l’Ente Parco ha avviato “Fondali aperti a tutti”, progetto di formazione di guide sub per non vedenti. I lavori sono coordinati da Michela Cariglia, project manager e ideatore del progetto E-parks. Il meeting proseguirà mercoledì 4 dicembre con una visita a Cagnano Varano dove il Parco Nazionale del Gargano ha da poco inaugurato una passerella per disabili che consente a persone con difficoltà fisiche di accedere alla spiaggia del litorale nord, attraversando la riserva naturale. La passerella accoglie anche tabelle in braille per facilitare l’accesso e la comprensione della zona a persone con deficit visivi. La partecipazione al workshop darà diritto al riconoscimento dei crediti formativi professionali per l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Foggia.