Panni all'anno zero, uffici e ospedale senza linea telefonica. Il sindaco scrive al Prefetto: "Rischi e disagi"

Panni, anno zero. Non bastassero i disservizi datati che scontano i Monti Dauni, ora ci si mette anche la linea fissa telefonica. E’ di due giorni fa l’esposto che il sindaco, Pasquale Ciruolo, ha inviato al Prefetto di Foggia per denunciare l’isolamento del suo Comune a causa di Telecom. Da due settimane è impossibile il “regolare svolgimento delle funzioni ordinarie e straordinarie degli Uffici comunali in quanto gli stessi sono impossibilitati a comunicare con gli enti e le amministrazioni preposte, mettendo a rischio l’amministrazione comunale che rischia di incorrere in sanzioni e revoche di finanziamenti”. Non bastasse, “tale disservizio mette a rischio il regole svolgimento delle attività della struttura Ospedale di Comunità – RSSA oltre quello del servizio di Guardia Medica ospitato dalla stessa struttura, creando rischi e disagi all’intera popolazione” scrive il sindaco. Che aggiunge di aver proceduto più volte alla segnalazione del disservizio senza però ricevere alcun riscontro da parte del gestore della rete telefonica Telecom.