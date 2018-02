Ecografia e clinica di base: un corso agli Ospedali Riuniti di Foggia

Il 22 febbraio 2018, presso la Sala Conferenze della Struttura Complessa di Radioterapia del Policlinico “Ospedali Riuniti”di Foggia, avrà inizio il 2°Corso teorico-pratico di Ecografia Clinica di Base. Il Corso, in piena sintonia con le finalità formative della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e della Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB), rientra nel programma formativo per l'anno 2018 del Centro Didattico per la Formazione in Ecografia di Base e Specialistica Nefrologica e della Scuola SIUMB di Ecografia di Base di Foggia, coordinati dal Dott. Mauro Forcella, Dirigente medico della Struttura Complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianti, Direttore il Prof. Giuseppe Grandaliano.

In accordo con la visione programmatica di integrazione dell'assistenza con la didattica e la ricerca, sostenuta dalla Direzione Strategica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia, il Corso ha come obiettivo prioritario la diffusione delle competenze nel settore della diagnostica ecografica, analizzando a tutto campo l’impiego degli ultrasuoni in ambito clinico-internistico. Il Corso, che si articola in una parte teorica(integrativa) e una parte pratica, si avvale di un team di docenti/tutor di provata esperienza nel campo della diagnostica ultrasonografica e rappresenta una valida risposta al crescente "bisogno" di competenza per tutti i medici che intendano apprendere le abilità necessarie per eseguire e refertare correttamente un esame ecografico o ecocolordoppler di base.

La teoria si svolgerà nei giorni 22, 23 e 24 febbraio 2018 e prevede l'apprendimento delle nozioni di ecografia di base e di ecocolordoppler mediante lezioni frontali nella prima parte della giornata ed esercitazioni pratiche pomeridiane. La pratica consta di due workshop, di I e II livello, che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2018 per una durata di 10 giorni ciascuno, anche non continuativi. Il Corso, a cui sono stati assegnati n. 50 crediti formativi, è rivolto a 30 Medici, Specialisti in tutte le aree mediche o chirurgiche o Medici di Medicina Generale, e prevede la partecipazione aggiuntiva di ulteriori 5 Medici Specializzandi in formazione, la cui competenza verrà documentata, al termine del percorso formativo, mediante il rilascio di specifica certificazione da parte della SIUMB.

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dott. Mauro Forcella

S.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianti

Azienda Ospedaliero-Universitaria "OO.RR." di Foggia

V.le Pinto,1 - FOGGIA

Tel.: 0881.736264 - 327.2940154

Mail: mforcella@ospedaliriunitifoggia.it

Dott. Michele Antonio Prencipe

S.C. Nefrologia e Dialisi

IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza"

Viale Cappuccini, 1 - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

Tel.: 0882.410208 - 347.1983823

Mail: mikprenc@libero.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM (n.432)

e20econvegni s.r.l.

Trani (BT) : Via Tasselgardo, 68 -76125

Tel.: 0883.954886 - Fax: 0883.9543388

Bari: M. Troisi, 7/B - 70126

Web: www.e20econvegni.it - Mail: info@e20econvegni.it