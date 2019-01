Nessun concorso da direttore per l'Ospedale di Manfredonia, torna la paura 'declassamento' per il "De Lellis"

E’ stata pubblicata sul B.U.R. Regione Puglia in data 29/11/2018 n° 115 , con delibera ASL/FG del 30/11/2018 n° 226/18 e successivamente con integrazione sul B.U.R. Regione Puglia in data 13/12/2018 n° 158 , delibera ASL/FG del 14/12/2018 n° 247/18. Si legge che ( nell’avviso di sorteggio componenti commissioni preposte all’espletamento di varie procedure selettive) sono presenti il concorso per direttori di Struttura Complessa: Ortopedia , Cardiologia, Chirurgia Generale, Servizio Trasfusionale e Psichiatria CSM per il P.O. di Cerignola; Ortopedia , Patologia clinica e di laboratorio, Chirurgia Generale e Servizio Psichiatrico diagnosi e cura per il P.O. di San Severo.

“Come si nota – scrive il sindacato Cisnac in una lettera inviata, tra gli altri, a Michele Emiliano, al vicepresidente della Regione Giandiego Gatta, al direttore Asl Fg Vito Piazzolla e al sindaco Angelo Riccardi - per il P.O. di Manfredonia “ad oggi” è presente solo il concorso per direttore di struttura complessa per la Psichiatria CSM; null’altro riguardo le strutture di Ortopedia , Medicina ,Cardiologia, Chirurgia Generale ed Anestesia e Rianimazione.

Questo preoccupa i dipendenti che da dati in suo possesso hanno portato il P.O. di Manfredonia ad essere uno degli P.O. di Base più produttivi e non solo ma anche di qualche P.O. di I° Livello. Risultato raggiunto con tanta fatica visto la grave carenza di personale, come la grave carenza di anestesisti che dal mese di agosto sono presenti solo 3 unità che ad oggi continua ad essere tale nonostante i vari solleciti alla direzione. Da non dimenticare la grave carenza di strumentazioni. Siamo ancora aspettando l’apertura dei reparti di Lungo degenza e riabilitazione. Inoltre si aspetta la nomina del nuovo Direttore Sanitario per il P.O. , dopo aver spostato presso altra sede il precedente Dr. E. Balsamo. Confidiamo che al più presto si proceda con i concorsi da Direttore di S.C. anche per il P.O. di Manfredonia. Anche perché in caso contrario dobbiamo pensare che si voglia ulteriormente declassare il P.O. , lasciando “forse” solo qualche struttura semplice. Tutto questo agita molto anche gli animi della popolazione di questo vasto territorio che già in passato ha pagato pesantemente perché si è vista privare di strutture complesse con decisioni molto discutibili”.