L'Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Foggia accoglie i suoi nuovi iscritti

Unico in Italia a mantenere costante il numero dei nuovi iscritti, l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia accoglie i giovani professionisti ed è pronto a guidarli nel giusto esercizio del loro lavoro.

“Questo lavoro è bello perché permette di fare continuamente cose nuove e di imparare anche dopo anni di esercizio. Se decidete di fare questo mestiere solo per guadagnare non riuscirete a far strada davvero, bisogna metterci passione e voglia di migliorare sempre”.

Queste le parole del Presidente dell’ODCEC Mario Cardillo durante la cerimonia di giuramento dei nuovi iscritti, svoltasi presso la sede dell’Ordine di Foggia. Un incontro, organizzato periodicamente per permettere ai giovani iscritti, divisi in piccoli gruppi, di pronunciare la formula di giuramento all’Ordine alla presenza di amici e parenti. Un momento emozionante, di scambio e conoscenza, che sancisce l’inizio della carriera dei Commercialisti ed Esperti Contabili appena abilitati.

“Gli aspetti del nostro lavoro sono tanti e sempre vari – ha spiegato il presidente Cardillo durante il suo intervento – bisogna credere davvero in quello che stiamo facendo”. Chiaro è stato quindi il riferimento all’attenzione alla deontologia e alla formazione continua, elementi base per l’esercizio della professione. In questo senso è proprio l’Ordine a divenire punto di riferimento per gli iscritti. Con iniziative e corsi di aggiornamento, infatti, l’ODCEC di Foggia continua a mostrarsi attivo e presente su tutto il territorio. Dopo il mese di Gennaio, incentrato sugli eventi dedicati al Telefisco organizzati assieme alla Camera di Commercio di Foggia, anche i prossimi mesi si preannunciano colmi di importanti eventi.

Tra i tanti, rilevante è quello previsto per l’8 Marzo a tema “La riforma del Processo Tributario”. E’ possibile tenersi aggiornati su tutti gli eventi organizzati dall’Ordine sul sito www.odcecfoggia.it e sulla pagina Facebook ODCEC Foggia. Sul canale social è possibile, inoltre, rivedere la cerimonia di giuramento dei nuovi iscritti, registrata in diretta.