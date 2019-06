L’Ordine dei Commercialisti accoglie le nuove leve: “Esercitino la professione con passione e dedizione”

Tradizione e speranza per il futuro, questi gli ingredienti fondamentali della Cerimonia di giuramento dei nuovi iscritti all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia. Svoltosi presso la sede dell’Ordine di Foggia, l’evento che celebra i giovani professionisti è oramai una consuetudine, voluta dal presidente Mario Cardillo. Un pomeriggio dedicato, in cui i giovani hanno la possibilità di farsi conoscere e pronunciare ufficialmente la formula di giuramento all’Ordine che hanno scelto di rappresentare. “Un momento bello ed importante” – ha detto il Presidente dell’ODCEC – “Che permette ai nuovi iscritti di conoscersi e di ascoltare anche chi svolge la professione da più anni. La sinergia con i nuovi professionisti è fondamentale, sono loro che dovranno continuare a dar valore al lavoro che hanno scelto”.

La cerimonia di giuramento ha avuto luogo al termine del Corso formativo per i praticanti, organizzato e coordinato dallo stesso Ordine. Con uno sguardo rivolto costantemente alla formazione continua e professionalizzante, il presidente Cardillo punta a far sentire ogni iscritto parte di una squadra territoriale forte e preparata. Presenza d’eccezione alla cerimonia di giuramento quella del dott. Ciriaco Danza, pietra miliare dell’Ordine. “Un onore averlo oggi.” – ha sottolineato il professor Cardillo – “Come esempio per i più giovani, cui certamente può trasmettere i valori fondanti di una professione complessa ma bellissima.”

“La speranza”- ha concluso quindi il Presidente – “E’ sicuramente che i giovani decidano di tenere sempre a mente l’importanza di una formazione continua e di un corretto svolgimento della professione di Commercialista ed Esperto Contabile, esercitandola con passione e dedizione.” L’ODCEC di Foggia organizza continuamente corsi di aggiornamento ed eventi per i professionisti, sui quali si può rimanere informati visitando il sito www.odcecfoggia.it.