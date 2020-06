Emiliano fa ballare la Puglia: in pista all'aperto già dal 15 giugno (e non dal 14 luglio). Il calcetto il 25 giugno

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato ieri in tarda serata l’ordinanza n. 259 che ha per oggetto il Dpcm 11 giugno 2020 sulle nuove riaperture e l’approvazione delle Linee guida regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività oggetto di riapertura.

L’ordinanza dispone che, a decorrere dal 15 giugno, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali sono consentite le attività nelle aree giochi attrezzate per bambini; wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi e sale scommesse; attività di intrattenimento danzante all'aperto.

A decorrere dal 22 giugno, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali contenenti i protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia, sono consentite le attività ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi); attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto outdoor education per bambini e adolescenti di età 3-17 anni; campi estivi.

A decorrere dal 25 giugno 2020, è consentito lo svolgimento degli sport di contatto, previa intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport ed in conformità a quanto disposto dall’art. 1 comma 1 lett.g) del dpcm 11 giugno 2020. Le linee guida sui protocolli da seguire all'interno dell'ordinanza.

