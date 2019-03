Vessati e sottopagati dopo 14 anni di lavoro: scatta la mobilitazione per 40 operatori ecologici

"Quaranta operatori ecologici nel comune di Vieste, utilizzati dalla Tecneco di Foggia per attività di “spazzamento e raccolta porta a porta”,sono in realtà somministrati da un’agenzia per il lavoro ( ManPower)". Lo dichiara in una nota Forza Nuova Puglia.

"Per giunta, il vero scandalo è che questi operatori, dopo 14 anni di servizio nel ruolo, sono stati costretti a firmare, pena la perdita del posto, un contratto a tempo determinato e parziale, per sole 19 ore a settimana e per un salario di 133 euro ogni 7 giorni".

Valerio Arenare, segretario nazionale del SINLAI, è intervenuto sull’ argomento: “Siamo in contatto con questi lavoratori e non lasceremo che tale abuso, peraltro compiuto in favore di un' azienda privata e a danno di 40 lavoratori italiani che hanno un’anzianità di servizio di 14 anni, sia ulteriormente perpetrato.

Pertanto, annunciamo sin da ora che siamo pronti a mobilitarci ed a porre in essere ogni tipo di protesta necessaria affinché siano ristabilite condizioni, pur minime, di giustizia ed equità sociale”.