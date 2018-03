Oltre 1700 studenti all’Open day dell’Unifg: e nell'anno accademico in corso è record di immatricolazioni

Tra martedì scorso e oggi, le due giornate aperte agli istituti scolastici (della Capitanata e delle province confinanti) hanno fatto registrare complessivamente oltre 1700 studenti. Un successo, quello degli Open Day dell’Università di Foggia, che si rinnova ogni anno con numeri sempre crescenti. Solo stamattina, nell’aula magna “Valeria Spada” dell’Ateneo, presso il Dipartimento di Economia, erano presenti quasi 1000 studenti: una felice adunata all’insegna della curiosità e delle scelte da compiere in un futuro ormai prossimo, in alcuni casi già alle porte. «Siate padroni delle vostre scelte – ha suggerito agli studenti la prof.ssa Lucia Maddalena, delegata del Rettore all’Orientamento, Tutorato e Job Placement, durante il suo intervento – siate padroni delle vostre considerazioni e dei vostri dubbi. Ma siate convinti del fatto che, a parità di corsi di laurea, andare a studiare in un’altra città, in un’altra università, non solo non ha senso ma potrebbe addirittura rivelarsi una scelta sbagliata. Questa università è in testa a diverse classifiche specialistiche, come quelle per le borse di studio (primi in Italia; NdR), quelle per l’Erasmus (per via delle risorse a disposizione, gli studenti che chiedono di andare all’estero sono praticamente certi della partenza; NdR), quelle per la ricerca scientifica. Stiamo migliorando il placement e l’interpretazione, da parte del territorio, del ruolo che ha e che può avere l’Università, organizzando ad esempio la prima edizione del Salone del Lavoro e della Creatività in programma dal 15 al 17 maggio prossimi. Scegliete secondo i vostri desideri – ha poi concluso la prof.ssa Maddalena – ma scegliete soprattutto con la testa, perché all’Università di Foggia tutto è a portata di mano». Un appello che è stato già ampiamente accolto, a giudicare dai dati delle immatricolazioni relativi agli ultimi due anni accademici: nel 2016/17 con 3249 immatricolazioni l’Università di Foggia risultò il secondo ateneo italiano per incremento di studenti (+41,2%), un dato su cui fece sentire il suo significativo peso il debutto del corso di laurea in Scienze investigative (con circa 560 immatricolazioni); nel 2017/18, invece, l’Università di Foggia non solo ha superato l’eccellente performance dell’anno precedente ma ha fatto registrare il record assoluto (dalla sua autonomia in poi) con 3390 immatricolazioni.

Prossimo appuntamento con gli Open Day, l’ultimo in programma, quello del 7 aprile con l’Open Day riservato ai Genitori: un modo nuovo e più consapevole, da parte delle famiglie degli studenti, di condividere la scelta del corso di laurea dei propri figli o famigliari. Alla sua organizzazione sta lavorando l’Area Orientamento e Placement diretta dalla dott.ssa Rita Saraò, per qualsiasi informazione riguardo l’Open Day Genitori rivolgersi alla responsabile dell’Unità di Orientamento dott.ssa Antonella Lisi (tel.: 0881,338486 – e-mail: antonella.lisi@unifg.it) oppure registrarsi al form di partecipazione (al seguente link https://www.unifg.it/open-day-registrazione-genitori).