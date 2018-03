Olimpiadi di Matematica: il 'Marconi' vince ancora e vola alle finali nazionali

Il liceo 'Marconi' di Foggia conquista il primo posto nella gara provinciale a squadre delle Olimpiadi di Matematica, che si è disputata ieri presso l’Istituto Altamura-Da Vinci di Foggia. La Coppa Gauss resta quindi al liceo di via Danimarca, primo anche nella gara provinciale dello scorso anno. La gara, valevole per la qualificazione alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica di Cesenatico, ha visto in gara 12 istituti provenienti dalla provincia di Foggia, ma anche da altri centri delle province limitrofe. Albert Einstein (Cerignola), Volta (Foggia) Altamura-Da Vinci (Foggia), Bonghi-Rosmini (Lucera), E. Amaldi (Bitetto), G. C. Rispoli (San Severo), Giannone-Masi (Foggia), Galilei (Manfredonia), Tedone (Ruvo Di Puglia), Pietro Giannone (San Marco In Lamis), Prof. Michele Dell'aquila (San Ferdinando Di Puglia).

Al secondo posto il liceo scientifico “Galilei” di Manfredonia, al terzo il “Tedone” di Ruvo di Puglia. La squadra campione era composta da alunni di varie classi del “Marconi”: Concetta Iammarino (5F), Rosa Iammarino (5F), Michele Morese (5G) Roberto Marasco (5H), Marco La Cecilia (4H), Daniele Pavarini (3G), Michelle Scopece (3E). “Un’esperienza impegnativa ma esaltante”, hanno commentato i ragazzi, impegnati nei mesi scorsi in ore di allenamento in vista della gara, sotto la guida dei docenti referenti: Aniello Carrella, Stefania Cibelli, Daniela Nigri, Rossella Presti. Alla gara ha assistito anche il dirigente scolastico, prof.ssa Piera Fattibene, che si è congratulata con gli studenti, vere eccellenze del liceo “Marconi”. “È stato molto emozionante condividere questa esperienza con i ragazzi – ha affermato – Il loro impegno e la loro bravura ripagano il lavoro dei docenti che li hanno preparati e danno lustro al nostro Liceo”.

Un’altra squadra ha gareggiato, sempre oggi, alle provinciali di Campobasso, classificandosi quinta su 19 squadre partecipanti. In squadra: Francesco Numero (5D), Filippo Villani (4D), Francesco Cavaliere (4F), Tommaso Quaranta (5H), Francesco Braccio (5C), Simona de Gregorio (1B), Anna Carla Farano (4 B), (riserve: Michele Bottalico e Massimiliano Affatato di 2A).

Di assoluto rilievo, inoltre, il fatto che quest’anno il “Marconi” parteciperà alle gare nazionali di Cesenatico con ben due squadre, quella che ha conquistato oggi la Coppa Gauss, e la squadra femminile che, nella gara a squadre femminili che si è svolta lo scorso 19 gennaio a Campobasso, è arrivata seconda davanti al Masci de L’Aquila, al Kennedy di Roma, al Romita di Campobasso. Nella squadra femminile le alunne: Rosa Iammarino, Concetta Iammarino, Anna Carla Farano, Michelle Scopece, Concetta Farenga, Simona De Gregorio, Chiara Gerardi, Simona Squitieri.