Etjca a Foggia: numerose opportunità per laureati e laureandi

Organizzata dall’Università degli Studi di Foggia in collaborazione con la Regione Puglia, Comune e Provincia di Foggia, Camera di Commercio, Confcommercio, Confindustria, l’Associazione Alumni Unifg e il Consiglio degli Studenti Unifg, la manifestazione è finalizzata a orientare diplomati, laureati e laureandi della Regione Puglia alla ricerca di un lavoro.

“Siamo molto contenti perché si tratta di un’occasione unica in cui si incrociano domanda e offerta di lavoro, per creare opportunità concrete per coloro che sono desiderosi di entrare nel mondo del lavoro e di conoscere quali sono oggi le opportunità professionali offerte dal mercato. Decidere di affidarsi a un’agenzia per il lavoro facilita il contatto con aziende di alto livello e offre al lavoratore corsi di formazione, job orienting e iniziative di politiche attive del lavoro” sottolinea Francesco De Benedetto, direttore operativo servizi e specializzazioni.

La manifestazione si svolgerà nell’arco di tre giornate e sarà arricchita dalla partecipazione di autorevoli esponenti del mondo dell’economia, della politica e dell’imprenditoria che animeranno workshop, seminari, laboratori e convegni con lo scopo di generare idee, iniziative e progetti a favore dell’occupazione giovanile. Le tematiche trattate negli incontri saranno quelle relative alle nuove professioni, all’orientamento professionale, alle strategie per la ricerca del lavoro, alle start up e alle nuove tendenze del mercato del lavoro.

Numerose le opportunità di lavoro offerte da ETJCA – Agenzia per il lavoro che in Puglia cerca figure come Impiegato contabile amministrativo, magazziniere mulettista, Responsabile di logistica con utilizzo professionale gestionali appositi, Addetto vendite, Autista patente C con CQC, Operaio generico di produzione, Neolaureato in giurisprudenza per pratica forense, Impiegato pratiche doganali con conoscenza lingue estere (tutte le posizioni aperte sono disponibili sul sito www.etjca.it).

Per i partecipanti sarà possibile mettersi in contatto con le realtà del territorio, sostenere colloqui, mettere in luce le proprie qualità e consegnare il proprio CV direttamente allo stand di ETJCA. Nata nel 1999 e oggi fra i primi 10 player del mercato, ETJCA si mette a disposizione delle persone in cerca di lavoro offrendo opportunità in molteplici settori professionali, attraverso l’assunzione in somministrazione o direttamente in azienda, l’attivazione di tirocini extracurricolari, percorsi di formazione e politiche attive del lavoro per l’inserimento e il reinserimento lavorativo. Nel corso della giornata, i visitatori potranno inoltre usufruire gratuitamente della consulenza professionale e del servizio di orientamento al lavoro.