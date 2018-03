Cercasi infermieri agli Ospedali Riuniti: pubblicato l'avviso pubblico

Il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Foggia ha indetto un bando di avviso pubblico per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per ragioni sostitutive di ‘Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere’. Nella premessa si ricorda che risultano vacanti 107 posti, la cui copertura è prevista per l’anno 2018 attraverso procedure di reclutamento a tempo indeterminato a rilevanza pubblica.

Nella delibera dell’8 marzo si prende atto che l’ufficio competenze dell’Area per le Politiche del Personale lamenta una significativa difficoltà a reclutare in tempi accettabili il personale necessario al buon funzionamento delle strutture complesse dell’azienda atteso che un gran numero di candidati, specie per la prima parte della graduatoria in utilizzo, sono verosimilmente titolari di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato presso altre aziende pubbliche e private.

E che fino ad oggi, le precedenti accertate vacanze di organico, sono state colmate attraverso il conferimento di incarichi temporanei finanziati da un fondo e utilizzando un avviso pubblico indetto nel 2011, la cui graduatoria finale è stata utilizzata nella sua interezza per ben due volte e, a seconda delle necessità, per ragioni sostitutive del personale infermieristico, che, a vario titolo, si assenta dal servizio attivo.

Nel frattempo su Facebook è nato anche un gruppo chiuso di discussione e scambio di informazioni, ‘Avviso Pubblico Infermieri Ospedali Riuniti di Foggia’