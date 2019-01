Dalla Regione ecco 40mila euro per un nuovo scuolabus ad Apricena

Apricena avrà un nuovo e moderno Scuolabus. Nei mesi scorsi l’Amministrazione Comunale ha chiesto collaborazione alla Regione Puglia, all’Assessore Leo, per ammodernare il parco mezzi comunali.

La Regione ha concesso un contributo di 40mila euro che serviranno per l’acquisto di un nuovo Scuolabus, che arriverà nei prossimi mesi. Come sempre l’attenzione per i nostri studenti e le nostre scuole è massima.

“Un ringraziamento particolare agli assessori Anna Maria Torelli e Ada Soccio per aver lavorato insieme al raggiungimento di questo importante obiettivo; si ringrazia inoltre l’Assessore Regionale Leo Sebastiano che ha dimostrato in questi anni la sua vicinanza alla nostra Città con risultati tangibili”, il commento del sindaco Potenza.