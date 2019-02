Un "taglio" al marciapiede ed ecco nuovi posti auto in via Mazzini: l'idea del sindaco Landella

Nuovi posti auto, in via Mazzini. Lo ha deciso il sindaco di Foggia, Franco Landella, dando disposizione per la realizzazione di nuovi posti auto nel primo tratto di via Mazzini.

Dove il marciapiede presenta una larghezza superiore al necessario, sarà realizzato un taglio per consentire il regolare parcheggio dei veicoli. Già le precedenti Amministrazioni comunali erano state sollecitate dai residenti della zona a normalizzare una situazione che vedeva già di fatto l'area utilizzata come parcheggio violando il codice della strada.

Le automobili, infatti, venivano comunque lasciate al di sopra del marciapiede. Con questo nuovo provvedimento, invece, si mette fine ad uno stato delle cose contrario al buonsenso che sottraeva posti auto per lasciare, senza motivo logico, un passaggio di larghezza eccessiva ai pedoni.