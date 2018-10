Nuovi Fondi per favorire l’imprenditorialità femminile e giovanile, a Foggia un incontro gratuito

Milano, 3 ottobre 2018 – Mail Boxes Etc. (MBE) il 9 ottobre a Foggia, presso la Camera di Commercio in via Michele Protano 7, dalle ore 15.00 alle 17.00, organizza un incontro per presentare le risorse messe a disposizione da enti e istituzioni per favorire la creazione di nuove imprese. Si parlerà del progetto NIDI, creato dalla Regione Puglia con l’obiettivo di favorire l’autoimprenditorialità con un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile.

Il progetto NIDI si rivolge ai giovani tra 18 e 35 anni, alle donne sopra i 18 anni, ai disoccupati che negli ultimi tre mesi non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato, alle persone in procinto di perdere il posto di lavoro e ai lavoratori precari con Partita IVA (con meno di 30mila euro di fatturato e un numero massimo di due committenti).



MBE, tra le maggiori reti al mondo di negozi in franchising nel campo dei servizi postali, di comunicazione e di supporto alle attività di aziende e privati, illustrerà la sua opportunità per entrare nel mondo del lavoro, avviando una propria attività imprenditoriale. La Regione Puglia, con i suoi 45 Centri MBE operativi, rappresenta, da sempre, un territorio strategico per la Rete MBE. Territorio che presenta ancora molte realtà interessanti dove avviare nuovi Centri MBE.



L’incontro si aprirà con il saluto di benvenuto di Pierpaolo Caliandro, Resp. Servizio Informazione e Reti Territoriali di Puglia Sviluppo S.p.A, che fornirà ai partecipanti informazioni utili per poter accedere al progetto NIDI e beneficiare di questa importante opportunità.

Per Mail Boxes Etc. a rappresentare l’area di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ci sarà Giovanni Semeraro, Concessonario di Area MBE che illustrerà i piani di sviluppo dell’azienda nella regione pugliese e la consulenza per inoltrare le domande di richiesta di finanziamento nell’ambito di questo fondo.

L’incontro è gratuito previa iscrizione all’indirizzo: https://www.mbe-franchising.it/it/registrazione-evento/1988683557