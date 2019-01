Dottoressa garganica alla guida di una società scientifica nazionale: è Nunzia Pia Placentino

Si è tenuta ieri presso la sala Enpam in Roma via Torino, l’assemblea elettiva straordinaria della società scientifica ASSIMEFAC per l’elezione della carica di presidente. E’ stata eletta, all’unanimità, la dottoressa Nunzia Pia Placentino medico di famiglia nel Comune di Mattinata di San Giovanni Rotondo, vicesegretaria del Sindacato Medici Italiani (SMI) Puglia nonché animatrice dei corsi di formazione in Medicina Generale. "Alla dottoressa neoeletta i complimenti per la nomina e il sostegno per il gravoso lavoro da fare da parte di tutto il Sindacato Medici Italiani". La Provincia di Foggia, dopo il dott. Dario Galante presidente SIAATIP, ancora una volta ai vertici di una Società Scientifica.