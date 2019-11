Al via il nuovo corso UniFg, 37 delegati e un obiettivo comune: "Far crescere l'ateneo e renderlo centrale per la vita del territorio"

"Oggi è un giorno importante. Presentiamo la squadra dei delegati UniFg, una squadra ricca, fatta di colleghi generosi (le deleghe sono svolte a titolo gratuito) che hanno accettato di farsi carico ognuno di un filone, una linea di attività dell'ateneo".

È il rettore Pierpaolo Limone a presentare la sua squadra (37 delegati contro gli 11 del passato), che riflette - per numeri, obiettivi e ambiti di azione - il programma di governo che caratterizzerà i prossimi 6 anni di UniFg. "Il loro operato - continua - rappresenterà un sostegno importante alla governace dell'ateneo. Un lavoro strategico, mai banale, orientato verso un obiettivo comune: far crescere l'ateneo e renderlo sempre più centrale nella vita di questo territorio".

Scorrendo l'elenco delle deleghe, infatti, si ha, chiara e netta, l'idea del lavoro che verrà svolto per rendere l'università di Foggia la 'voce narrante' del territorio e lanciarlo nella dimensione europea. "Abbiamo scelto questi settori durante la campagna elettorale", continua il rettore. "Le deleghe riflettono il programma di un ateneo giovane, che ha una importante ambizione di crescita. In 20 anni abbiamo raggiunto risultati eccezionali: siamo un ateneo consolidato, affermato e stabilmente presente sul territorio; ora vogliamo definire la nostra identità ed essere riconoscibili sempre più per le nostre eccellenze, la qualità di ricerca, della didattica e del welfare. Il tutto con l'assoluta centralità degli studenti".

Ecco i 37 nuovi delegati dell'Università di Foggia:

Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale: prof. Antonio Ambrosi

Didattica: pro.ssa Barbara Cafarelli

Pari Opportunità: prof.ssa Antonella Cagnolati

Rapporti con le aziende: prof. Giuseppe Calabrese

Formazione in ambito penitenziario: prof.ssa Anna Maria Campanale

Ricerca: prof. Nazzareno Capitanio

Performace socio-ambientali: prof. Giulio Cappelletti

Placement: prof.ssa Mariangela Caroprese

Area Medica e scuole di specializzazione: prof. Giuseppe Carrieri (Prorettore)

Skill Labs e formazione innovativa in area medica: prof.ssa Gilda Cinnella

Sport: prof.ssa Donatella Curtotti

Orientamento: prof.ssa Daniela Dato

Sostenibilità economica dello sviluppo del patrimonio immobiliare: prof.ssa Caterina De Lucia

Contratti e appalti: prof.ssa Vera Fanti

Sistema Bibliotecario: prof. Gabriele Fattori

Affari Generali: prof. Mario Pio Fuiano

Dati e flussi informativi: prof. Luca Grilli

Formazione insegnanti e formazione continua: prof.ssa Isabella Loiodice

Welfare aziendale: prof. Pierpaolo Magliocca

Dottorato: prof.ssa Grazia Maria Masselli

Terza missione e trasferimento tecnologico: prof. Giovanni Messina

Grant Office: prof. Massimo Monteleone

Innovazione tecnologica in area medica: prof. Luigi Nappi

Bisogni educativi speciali: prof. Giuseppe Nicoletti

Studenti: prof. Antonello Olivieri

Comunicazione e rapporti con il territorio: prof.ssa Rossella Palmieri

Relazioni internazionali: prof.ssa Claudia Piccoli

Sostenibilità: prof.ssa Vittoria Pilone

Erasmus: prof.ssa Chiara Porro

Informatica: prof. Maurizio Quinto

Bilancio: prof. Mauro Romano

Educazione alla legalità: prof. Giandomenico Salcuni

Personale: prof. Agostino Sevi (Prorettore)

Strategia HR: prof. Edgardo Sica

Innovazione sociale: prof. Antonio Stasi

Riservatezza, trasparenza e anticorruzione: prof. Michele Trimarchi

Archivi e sistema museale e patrimonio culturale:: prof.ssa Maria Turchiano