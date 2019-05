2000 euro al mese per 3mila posti: al via le selezioni anche per gli aspiranti navigator foggiani

Le selezioni dei navigator si terranno dal 18 al 20 giugno presso la Fiera di Roma in via Portuense 1645- 1647 a Roma. Lo comunica l'Anpal Servizi in merito alla procedura per dare il via alla seconda fase dell'attuazione del reddito di cittadinanza.

Il navigator sarà la figura centrale dell'assistenza tecnica fornita da Anpal Servizi Spa ai centri per l'impiego: i candidati selezionati saranno formati per per supportare i servizi dei centri per l'impiego e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall'introduzione del reddito di cittadinanza, valorizzando le politiche attive regionali.

L'Anpal ha inoltre reso disponibili sul sito dedicato alla selezione dei Navigator sono disponibili gli elenchi dei candidati ammessi ai test di selezione per la figura di navigator. In fondo all'articolo gli elenchi degli ammessi provincia per provincia.

Gli elenchi sono consultabili selezionando la Regione e quindi per Provincia. Il candidato potrà trovare giorno e ora della convocazione attraverso il numero di protocollo in suo possesso e il nome proprio.

Allegati