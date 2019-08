Nave da crociera più lussuosa al mondo attracca a Manfredonia: 92 suite con spa, palestra, piscina e negozi

Come riporta la pagina Facebook 'Visit Manfredonia' (dell'agenzia del turismo per la promozione del territorio), questa mattina al Molo di Ponente del porto ha attraccato 'Le Bougainville di Ponant', "una nave da crociera più lussuose mai esistite con 128 passeggeri e 114 di personale di equipaggio"

Trattasi di una delle compagnie crocieristiche più esclusive al mondo, specializzata in spedizioni di lusso. Questa nave stupisce i passeggeri che hanno la fortuna di salirvi a bordo. Combinando le dimensioni contenute della nave con le sue 92 suite (non ci sono cabine standard, ma solo suite di diverse categorie dotate di ogni comfort, compreso il maggiordomo), tutte con balcone o terrazza privata ed enormi finestre panoramiche, un design molto raffinato e tecnologie avanzate, Le Bougainville è un vero simbolo della nuova generazione di navi da crociera.

A bordo non mancano la spa, la palestra, la piscina, il solarium, una lounge interna e una esterna, un teatro e un negozio di lusso che vende dall’abbigliamento ai gioielli. Sempre con un occhio di riguardo al rispetto per l’ambiente e all’innovazione. La nave, infatti, ospita il “Blue Eye“, uno spettacolo subacqueo multisensoriale che permette ai passeggeri di scoprire – e sentire – il mondo sottomarino attraverso due oblò, che hanno la forma di occhio di cetaceo, spalancati sul fondo del mare. Alcuni proiettori subacquei non intrusivi illuminano il fondale e degli idrofoni integrati nella chiglia ritrasmettono la sinfonia naturale dei fondali profondi. I passeggeri possono ammirare lo spettacolo del mondo sommerso stando comodamente seduti sui divani avvolgenti.

La Crociera Abercrombi e Kent ha un costo di oltre 10mila euro a persona. 'Le Bougainville' in questo tour esclusivo attracca nei porti di: Livorno, Civitavecchia, Isole Eolie, Palermo, Taormina, Manfredonia (@AgenziaMarittimaDeGirolamo, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale) , Ancona e Venezia"