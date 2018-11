Nasce VisitVieste.com, il primo portale turistico Viestano interamente in lingua inglese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Diego Romano, già autore del progetto TurismoVieste.it, è lieto di annunciare la nascita di VisitVieste.com, il primo portale turistico dedicato alla città di Vieste, interamente in lingua inglese.

Vieste è una delle principale mete del turismo balneare pugliese, con 2 milioni di presenza all’anno si piazza al 26° posto come luogo più visitato in Italia Il sito, in allestimento, è basato sulla tecnologia AMP, in grado di garantire un’esperienza di navigazione estremamente veloce, anche con connessioni da rete mobile e in assenza di wi-fi e fibra ottica.

All’interno si troveranno info sui luoghi di interesse e delle principali spiagge di Vieste e dell’intero parco Nazionale del Gargano. Il progetto affiancherà l’avviatissimo TurismoVieste.it nella promozione del territorio di Vieste in tutto il mondo. Potete visitarlo in anteprima collegandovi al sito VisitVieste.com