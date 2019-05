I Monti Dauni si ribellano alle istituzioni, "istanze dei cittadini spesso inascoltate": ecco il movimento guidato da Ciruolo

Detto, fatto. E' nato il Movimento dei Monti Dauni annunciato qualche settimana fa attraverso le colonne di FoggiaToday, dal sindaco di Panni, Pasquale Ciruolo. "Un’associazione aperta che si propone di diventare strumento di amplificazione delle istanze delle popolazioni locali troppo spesso rimaste inascoltate dalle istituzioni (Governo, Regione Puglia e Provincia).

Il neonato movimento "si propone di promuovere iniziative volte alla tutela e valorizzazione del territorio e ad aumentare la consapevolezza nei cittadini con riferimento alle decisioni politiche ed amministrative che hanno maggior riflesso sulla vita delle nostre comunità"

Tra i soci fondatori, oltre al presidente Ciruolo, ci sono Silvana Addesa per Anzano di Puglia, Alessandro Capano per Deliceto, Sebastiano Maraschiello per Monteleone di Puglia, Giuseppe Paciello per Accadia, Antonella Russo per Sant'Agata di Puglia e Michele Roberto Terlizzi per Orsara.