E' morto Giuseppe Pizzicoli, il noto imprenditore del marmo di Apricena

Confindustria Foggia si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Giuseppe Pizzicoli, imprenditore di Apricena, a lungo Presidente della Sezione Lapidei dell’allora Associazione degli Industriali di Capitanata.

“Onore e merito ad un imprenditore di riferimento per tutto il settore - ha dichiarato Vincenzo Chirò, Presidente Sezione Lapidei di Confindustria Foggia – il cui impegno ha consentito di far emergere e valorizzare in tempi difficili le potenzialità di un comparto economico di peculiare importanza per il territorio dell’Alto Tavoliere”.

“Ricordare Giuseppe Pizzicoli - ha dichiarato il Presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice – vuol dire anche testimoniare quella dedizione e quel senso di appartenenza associativa che hanno fatto scuola ad altre generazioni di imprenditori, creando altresì le condizioni per la legittimazione ed il riconoscimento dei corpi intermedi nell’economia e nella società”.