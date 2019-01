I Monti Dauni tagliati fuori dalle connessioni internet, appello a Provincia e Regione: "Ora basta, urge cambio di passo"

Il presidente del club liberal monti Dauni, Luigi Ruberto, evidenzia come sia "urgente e indispensabile che la Regione Puglia e la Provincia si attivino affinché in tutti i monti Dauni venga attivato il servizio ad alta velocità Internet,tramite la fibra ottica. È evidente come le aree interne dei monti Dauni, sono sempre più svantaggiate e isolate da un punto di vista dell’infrastrutture viarie e telematiche urge dunque un cambio di passo tramite le politiche regionali,provinciali e nazionali orientate alle infrastrutturazioni digitali al passo con i tempi". "Non è infatti più procrastinabile una situazione di tal fatta in cui oltre trenta comuni delle aree interne delle comunità montane dei monti Dauni meridionali e settentrionali - dice Ruberto- siano completamente tagliati fuori da quelli che sono le nuove frontiere della comunicazione tecnologica; È dunque impossibile pensare ad uno sviluppo condiviso ed omogeneo se le politiche sovracomunali continuano a marginalizzare tali aree". "Urge un cambio di passo che ci sia augura venga posto in essere con le imminenti elezioni europee e regionali conclude Ruberto-, che evidenzia come i sindaci di molti Comuni si debbano maggiormente attivare affinché le loro municipalità abbiano gli opportuni servizi, siano essi di infrastrutture viarie,digitali o sanitarie, assi portanti e basilari per le comunità".