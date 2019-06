Il Gargano sbarca a New York: con Monte Sant'Angelo nella piazza "più luminosa e famosa al mondo"

Anche Monte Sant’Angelo a Times Square, New York. Per la prima volta la Puglia sbarca nella piazza “più luminosa e famosa del mondo”, dove transitano circa 450mila persone al giorno, e lo fa con la nuova campagna promozionale #WeAreinPuglia: Puglia Unexpected Italy, tre video spot trasmessi sugli schermi angolari digitali di Times Square racconteranno la Puglia più bella, autentica, quel pezzo di Italia che non ti aspetti, e, tra le bellezze, ci sarà anche la cittadina garganica: “Monte Sant’Angelo sarà lì, su uno schermo di 47x27 metri, a mostrare tutta la sua bellezza” dichiara felice il sindaco, Pierpaolo D’Arienzo, che aggiunge: “Proprio nell'anno dell'avvio del nostro progetto di promozione internazionale, del gemellaggio con Mont Saint-Michel, a pochi giorni dall'Assemblea delle Vie Francigene in Francia e mentre ci apprestiamo a celebrare i nostri due riconoscimenti UNESCO insieme al Parco nazionale del Gargano: il 25 giugno le tracce longobarde del Santuario e il 7 luglio le faggete della Foresta”.

La Puglia si presenta ad un pubblico cosmopolita con tre video da quindici secondi che hanno un’alta frequenza di messa in onda: 10 minuti all’ora per quindici giorni. Ieri pomeriggio è stato possibile vivere in diretta il lancio della campagna nella sala del Cineporto di Bari, con un collegamento in diretta da Times Square. Il Presidente Michele Emiliano ha partecipato all’evento, dialogando con Pierpaolo Martiradonna, Presidente della Associazione dei Pugliesi nel mondo “we are Puglia” di New York, collegato da Times Square e con altri pugliesi doc che hanno lanciato la campagna con #weareinpuglia e #timessquare come hastag sui propri canali social.

A Times Square quindi si racconta la Puglia anche con il supporto della grande famiglia dei Pugliesi nel mondo. Martiradonna ha illustrato i video della Puglia che raccontano una regione che rappresenta l’Italia che non ti aspetti “Unexpected Italy”, ancora per certi versi autentica, quella Puglia che sta facendo innamorare gli americani che la hanno scelta sul New York Times come una delle 52 bellezze da visitare nel 2019.