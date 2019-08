Foggia si prepara al concerto di Ferragosto: in attesa di Massimo Ranieri, strade chiuse e divieti di sosta

Con l’ordinanza dirigenziale n. 406 del 12/08/2019, sono stati adottati provvedimenti di circolazione nelle strade limitrofe a piazza Cavour in occasione del concerto di Massimo Ranieri in programma il 15 agosto.

Per il giorno 14 agosto, la chiusura parziale al traffico veicolare di piazza Cavour, nella zona antistante il Pronao della Villa comunale (nel tratto compreso tra via Galliani e via Scillitani) dalle ore 6.00 alle ore 14.00 per le operazioni di montaggio del palco.

A partire dalle ore 6.00 del 15 agosto e fino alle ore 10.00 del 16 agosto è prevista la chiusura parziale al traffico veicolare di piazza Cavour, nella zona antistante il Pronao della Villa comunale (nel tratto compreso tra via Galliani e via Scillitani) dalle ore 6.00 alle ore 14.00 per movimentazione mezzi interessati al montaggio del palco.

La chiusura totale al traffico veicolare di piazza Cavour e delle seguenti intersezioni a partire dalle ore 14.00 e sino alla chiusura dell’evento di piazza Cavour/via Torelli, via Torelli/via Trieste, viale XXIV Maggio/piazza Cavour, viale XXIV Maggio/via Isonzo, piazza Cavour/via Scillitani, via Scillitani/via Monte Sabotino, largo Giovanni Paolo II/via Galliani, via Galliani/via Rossi, largo Giovanni Paolo II/via IV Novembre, via IV Novembre, piazza Italia, corso Giannone/piazza Cavour, via Tugini/corso Giannone, largo Giovanni Paolo II/via Rosati, via Rosati/via La Rocca, via La Rocca/corso Giannone.

Istituzione su ambo i lati di divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli al servizio della manifestazione muniti di specifico contrassegno rilasciato dall’organizzazione, nelle seguenti vie: via Torelli (tratto compreso tra piazza Cavour e via Trieste), viale XXIV Maggio (tratto compreso tra via Montegrappa e piazza Cavour) con area riservata ai diversamente abili nel tratto compreso tra via Montegrappa e via Isonzo, via Scillitani (tratto compreso tra piazza Cavour e via Monte Sabotino), via Galliani lato destro (tratto compreso tra largo Giovanni Paolo II e via B. Pinerolo), via IV Novembre (tratto compreso tra largo Giovanni Paolo II e piazza Italia), corso Giannone (tra via Tugini e piazza Cavour), via Rosati (tra largo Giovanni Paolo II e via La Rocca), via La Rocca (tra corso Giannone e via Rosati). A seguito di tale interruzione il traffico veicolare sarà dirottato sulle strade limitrofe.