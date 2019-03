Toninelli non vola più a Foggia. Piemontese: "Trova 5 minuti per firmare un semplice nulla osta". Il Comitato: "Pronta diffida"

"Speriamo sia solo rinviato e che, nel frattempo, trovi i 5 minuti necessari per firmare un semplice nulla osta alla convenzione tra Regione Puglia e Aeroporti di Puglia per il Servizio di Interesse Economico Generale. Perché di questo si tratta". Così l'assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese, commenta l'impossibilità del ministro Toninelli a venire domani a Foggia per la questione Gino Lisa.

Spiega Piemontese: "Il Provveditorato alle Opere Pubbliche, articolazione del suo Ministero, ha già dato l’ok definitivo sul piano tecnico, ambientale e urbanistico. L’Enac (ente nazionale per l’aviazione civile) ha espresso parere faverovele alla firma del Sieg da parte del Ministero. I 14 milioni di euro per allungare la pista dell'aeroporto "Gino Lisa" sono custoditi nel bilancio regionale. Nella legge di bilancio regionale abbiamo già stanziato 7 milioni e mezzo di euro per sostenere i costi di gestione dello scalo quando il cantiere sarà terminato".

Aggiunge l'assessore al Bilancio: "Come riconosce il direttore generale del MIT, nell'ultima lettera di un paio di settimane fa, «la Regione Puglia, che ha previsto con apposita legge regionale il SIEG in argomento, è l’autorità responsabile a definire e a finanziare il SIEG anzidetto, nonché responsabile del rispetto della normativa europea di riferimento».

E prosegue:"Che si voglia fare un po' di campagna elettorale, ci sta. Che si sgomiti per entrare nella foto di gruppo al traguardo, pure: d'altronde il carro dei vincitori è sempre sovraffollato. Basta che ci consentano di utilizzare le nostre risorse e concretizzare gli impegni che ci siamo assunti sull'aeroporto di Foggia"

Bordate all'indirizzo di Toninelli e del Governo Conte arrivano anche dal consigliere regionale Giannicola De Leonardis: “Un governo di promesse puntualmente disattese, di bugie, di fake news. Un presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che annuncia un grande piano da undici miliardi di euro per la prevenzione del dissesto idrogeologico, ci mette la faccia anche sul nome, ‘Proteggi Italia’, e non stanzia nemmeno un euro per il suo territorio d’origine, così fragile e bisognoso di interventi Come se la Puglia non facesse parte dell’Italia.

Un ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, assente ingiustificato da mesi nell’iter amministrativo inerente l’aeroporto ‘Gino Lisa’, che lo scorso 18 febbraio è stato duramente e pubblicamente attaccato dai vertici di Regione Puglia e Aeroporti di Puglia e che, piuttosto che rispondere nel merito, lascia trapelare la bufala – da un viceministro, e da parlamentari ed esponenti locali di peso del suo Movimento 5 Stelle – di un suo arrivo a Foggia per dare finalmente spiegazioni e magari annunciare la tanto attesa svolta per lo scalo. E invece, alla vigilia dell’appuntamento annunciato, sparire nuovamente dai radar, perdonate la metafora. La situazione è grave ma non seria, commenterebbe Ennio Flaiano. Ma da pugliesi non riusciamo a sorridere”.

Così l'avv. Maurizio Antonio Gargiulo e presidente del comitato Vola Gino Lisa: "Come Comitato, in questo momento di grande confusione dettato da annunci istituzionali e articoli di stampa, riteniamo doveroso, come sempre, attendere silenziosamente il passaggio ufficiale della notizia. Ciò premesso, sottolineiamo che non è la conferenza ministeriale l’oggetto del nostro interesse specifico ma l’atto formale del nulla osta che, come oggetto della conferenza preannunciata, potrà tranquillamente essere comunicato, anche a distanza, con una nota ufficiale da parte del Ministro Toninelli. In assenza di qualsiasi novità saremo costretti a procedere nei confronti del Ministero dei Trasporti con una diffida formale"