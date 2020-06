Microzonazione sismica in Puglia: al via la costituzione di un elenco di esperti

La Protezione Civile della Regione Puglia, al fine di avviare gli studi di Microzonazione Sismica in 84 comuni delle province di Foggia, BAT e Bari, ha pubblicato l’avviso per la costituzione di un elenco di professionisti ( ingegneri, geologi, architetti ) cui attingere per la redazione/completamento degli studi di Microzonazione Sismica (MS) e Condizione Limite per l’Emergenza (CLE).

L’Elenco sarà a disposizione delle Amministrazioni comunali che potranno attingere dallo stesso per l’affidamento di eventuali incarichi, previa idonea formazione effettuata con il supporto del CNR-IRPI e del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università Aldo Moro di Bari.

