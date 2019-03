Facilitare il finanziamento ai piccoli imprenditori: apre a San Severo lo sportello del Microcredito

Il prossimo 26 marzo presso il Foyer del Teatro Verdi di San Severo in piazza San Francesco, 48 l’Amministrazione Comunale – Assessorato alle attività Produttive, in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito e la BCC di San Severo Rotondo, organizza un pubblico evento per presentare l’inaugurazione dello sportello per il Microcredito che sarà ubicato nel Comune di San Severo.

“Il microcredito è uno strumento finanziario – dichiarano il sindaco Francesco Miglio ed il vicesindaco Francesco Sderlenga – che bene risponde alle esigenze di inclusione finanziaria di tutti coloro che hanno riscontrato difficoltà di accesso al credito tradizionale.

Si tratta di un’offerta integrata di servizi finanziari e non finanziari e non di un prestito di piccolo importo. A distinguere il microcredito dal credito ordinario è essenzialmente l’attenzione alla persona che significa accoglienza, ascolto e sostegno ai beneficiari dalla fase pre-erogazione a quella post-erogazione, nonché la particolare attenzione prestata alla validità e alla sostenibilità del progetto”.

Lo strumento del microcredito imprenditoriale si rivolge a tutti coloro che intendono avviare o potenziare un’attività e che non hanno possibilità di accedere alle linee di credito ordinario. “Il microcredito è una risorsa per tutti coloro che oggi sono non bancabili ma che hanno un’idea e possono essere aiutati a realizzarla. Grazie agli sportelli sul territorio – aggiunge il Presidente dell’Ente nazionale per il Microcredito – siamo in grado di intercettare quel pubblico di giovani, donne, uomini che vogliono avviare un’attività di impresa e indirizzarli verso uno strumento utile a sviluppare un progetto vincente”.

All’evento prenderanno parte: Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Mario Baccini, il sindaco Francesco Miglio, il vicesindaco con delega alle Attività Produttive Francesco Sderlenga, il Presidente della BCC di San Giovanni Rotondo Giuseppe Palladino.

Nel corso della manifestazione che avrà inizio alle ore 18.00, sarà illustrata l’iniziativa e sottoscritto l’atto di impegno tra il Comune di San Severo e l’Ente Nazionale per il Microcredito e la convenzione tra la BCC di San Giovanni Rotondo e L’Ente Nazionale per il microcredito.