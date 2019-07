Vessati dal maltempo e strangolati dalle norme, sos degli agricoltori a Michele Emiliano: "E' emergenza!"

L'agricoltura al centro della Festa Popolare in svolgimento a San Marco in Lamis. Alle 19.30, sarà il governatore Michele Emiliano a incontrare una rappresentanza del mondo agricolo, che chiede una maggiore attenzione ai problemi del settore e una più concreta risposta alle numerose richieste di un settore in grave difficoltà.

Accompagnato dal consigliere regionale Napoleone Cera, il presidente della Puglia avrà un confronto aperto con gli agricoltori, costretti a fare fronte a una vera e propria emergenza, non solo per le recenti avversità atmosferiche che hanno compromesso parte della produzione agricola, ma anche per le numerose norme che rischiano di strangolare le imprese, per i costi della manodopera e i bassi profitti dei prodotti.

"Ringrazio Emiliano che, pur con poco preavviso, si è reso disponibile all'incontro con gli agricoltori. La Puglia deve dare risposte a tanti agricoltori finora rimasti inascoltati. Non abbiamo molto tempo a disposizione, ma non si può continuare come prima a non ascoltare il grido di allarme che arriva dal mondo agricolo, vera risorsa per la nostra regione", sottolinea Napoleone Cera. La presenza di Michele Emiliano a San Marco in Lamis proseguirà, alle 20.30, con il dibattito moderato da Enzo Magistà, direttore di TgNorba.