Il "cambio di passo" che vuole l'avv. Michele Curtotti. Ai giovani colleghi: "Specializzatevi, il successo è assicurato"

Tre i candidati presidenti in lizza - in ordine alfabetico gli avvocati Michele Curtotti, Luigi Leo e Gianluca Ursitti - altrettante liste di candidati e programmi. A pochi giorni dal voto, gli avvocati Curtotti e Leo hanno espresso a FoggiaToday i rispettivi progetti di rinnovamento della categoria, analizzando le criticità della professione, esprimendosi in materia di sicurezza, occupazione/occupabilità e formazione. Manca all’appello il candidato Ursitti che - in accordo con i membri della lista - non ha inteso prendere parte al confronto (qui il programma).

Parola d’ordine della lista ‘Avvocatura 14.0’, guidata dall’avv. Michele Curtotti è ‘Rinnovamento’. “Riteniamo necessario un cambio di passo, e cercheremo di farlo con 14 nominativi alla prima esperienza come candidati al Consiglio dell’Ordine. Una lista che nasce su iniziativa dell’Aiga (Associazione Italiana Giovane Avvocati) di Foggia, che ha voluto indicarmi come presidente”.

Per Curtotti, le criticità della professione sono sotto gli occhi di tutti: “Alcune si sono incancrenite col tempo, come l’edilizia giudiziaria, che da noi sconta enormi difficoltà. Ci impegneremo per un confronto più incisivo con le sedi a questo deputate”. Sul problema ‘sicurezza’, invece, bisogna partire dalle risposte ai cittadini: “Il primo punto è riuscire a dare risposte in termini di sentenze. Purtroppo siamo i primi a subire le difficoltà che derivano dalle lungaggini dei processi”. Sul discorso ‘occupazione’, infine, un consiglio ai giovani colleghi: “E’ finito il tempo dell’avvocato generalista che fa tutto e di tutto. Scegliete un settore di nicchia, specializzatevi: in questo caso il successo è assicurato”.

La lista 'Avvocatura 14.0' | Candidato presidente avvocato Michele Curtotti. Candidati consiglieri avvocati Grazia Chionchio, Simona Roselli, Luigi Battiante, Valerio Cordella, Mario Liscio, Pasquale Rinaldi, Maria Barbaro, Renata Fulchino, Sefora M. Tetta, Matteo Ciociola, Luigi Iannarelli, Angelo Pasquale Masucci, Valerio A. Vinelli | IL VIDEO