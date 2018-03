Gelate a Cerignola, Meterangelis: "Incontro urgente per riconoscimento stato di calamità”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

In relazione alle gelate dello scorso febbraio che hanno interessato le campagne dell’agro cerignolano, il presidente dell’Agenzia per l’Agricoltura del Comune di Cerignola, Bruno Meterangelis, ha dichiarato quanto segue: “I danni ingenti subiti dalle colture richiedono una rapida attivazione della procedura per il riconoscimento dello stato di calamità. Pertanto, nelle prossime ore, mi farò carico di chiedere la convocazione di un incontro urgente con le datoriali e di categoria Copagri, Coldiretti, Confagricoltura, Cia. L’incontro servirà anche per fare il punto sul PSR e per definire un percorso condiviso da sottoporre in un successivo confronto all’assessore Regionale all’Agricoltura, Leo Di Gioia”.