Meterangelis (agenzia agricoltura): “L’amministrazione comunale di Cerignola al fianco degli agricoltori”

“L’Amministrazione comunale di Cerignola, tramite l’Agenzia per l’Agricoltura, ha sempre dimostrato vicinanza e sensibilità rispetto ai problemi del mondo agricolo. Proprio per questo, il 20 aprile 2018, fu approvata una delibera di giunta comunale con la quale si chiedeva alla Regione Puglia di attivare la procedura per il riconoscimento dello stato di calamità per il comparto agroalimentare di Cerignola gravemente colpito dalle gelate di febbraio-marzo 2018.

Giovedì 7 febbraio saremo, come sempre, al fianco degli agricoltori. Saremo presenti all'evento voluto dal comitato spontaneo dei gilet arancioni per discutere e concordare con loro iniziative a sostegno delle legittime richieste avanzate sino ad oggi dal mondo agricolo. Siamo certi che prevarrà uno spirito costruttivo, ed emergeranno spunti di riflessione di fondamentale importanza."