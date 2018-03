Cerignola vanta crediti per 2,3 milioni ma la Provincia “non rispetta gli impegni”: scatta la messa in mora

Questa mattina l’avvocatura del Comune di Cerignola ha inviato alla Provincia di Foggia il formale atto di messa in mora ad ogni effetto di legge. Si richiede, pertanto, che la Provincia provveda, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento, al pagamento, quanto meno, dell’importo dovuto per gli ultimi cinque anni (2013 – 2017) pari ad € 552.608,88 (€110.521,78 annui per 5 anni) oltre interessi legali dalla scadenza delle singole annualità.

Si tratta di una parte del credito che il Comune vanterebbe quale somma dei canoni di locazione dell’immobile di proprietà occupato dall’Itis. L’altra parte, di 610mila euro, si riferisce agli anni 2005/2011: ““Nonostante l’obbligo assunto in data 1 Settembre 2003 dalla Provincia di Foggia, nonostante il possesso, a tutt’oggi e senza soluzione di continuità, dei locali di proprietà comunale occupati dall’ITIS fino all’anno 2017, la Provincia non ha provveduto al pagamento delle somme dovute”

In mancanza di adempimento, il Comune di Cerignola si vedrà costretto – fanno sapere - ad adire le vie legali per il soddisfacimento del credito, fermo restando il ricorso alle ulteriori iniziative necessarie per la soddisfazione degli altri Nostri crediti nei confronti della Provincia. “La Provincia di Foggia non rispetta gli impegni presi con il Comune di Cerignola, non rispetta i contratti, il pagamento delle somme a noi dovute. Non parliamo di piccole somme ma di milioni di euro” sottolinea il sindaco di Cerignola

Queste i crediti vantati dal Comune ofantino: € 610.000,00 per canoni di locazione relativi agli anni 2005-2011, € 110.521,78 per canone di locazione immobile comunale relativo all’anno 2012, € 552.608,88 per canoni di locazione relativi agli anni 2013-2017, € 1.000.000,00 costituente il contributo della Provincia di Foggia al finanziamento dei lavori di adeguamento dell'Impianto di Biostabilizzazione: in totale sono € 2.273.130,66. “La nostra Amministrazione tutti i giorni affronta le criticità legate alla gestione della cosa pubblica, è attenta a recuperare il denaro del Comune di Cerignola perché con il denaro si realizzano le migliorie per la città mentre Tommaso Sgarro, unico conigliere provinciale di Cerignola, non solleva alcuna questione in Consiglio, non parla, non interroga, non scrive, non fa valere i diritti della città” incalza Franco Metta.