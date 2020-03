Coronavirus: mercati settimanali sospesi in alcuni comuni. A Foggia si svolge regolarmente

Il mercato settimanale del venerdì a Foggia si svolge regolarmente. La conferma arriva dal Comando della Polizia Municipale di Viale Manfredi. In tanti si sono rivolti al centralino per chiedere informazioni.

In provincia di Foggia i comuni, come riferito ieri pomeriggio dalla Prefettura, stanno recependo le ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19 contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo.

I mercati sarebbero contemplati nelle manifestazioni che comportano affollamento di persone e assembramento tale da non consentire il rispetto delle prescrizioni sulla distanza minima di un metro. Vieste, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico e Lesina risultano tra i Comuni che hanno sospeso i mercati. I sindaci di San Severo e Apricena hanno scelto, invece, di consentire i mercati giornalieri e settimanali, con l'obbligo, da parte degli operatori commerciali e dell'utenza, di osservare le misure igienico-sanitarie previste dal Dpcm.

"Non c'è nessuna ragione per sospendere i mercati - ha affermato oggi Savino Montaruli presidente Unipuglia e coordinatore di CasAmbulanti Italia, in fibrillazione - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o ha valore per tutti o per nessuno".