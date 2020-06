Il mercato del venerdì salta ancora. Il Rosati di nuovo al completo con un'altra restrizione: solo due persone a bancarella

Il più grande e più frequentato dei mercati cittadini di Foggia da oggi è al completo. Gli operatori autorizzati del mercato Rosati non sono più costretti ad alternarsi secondo il calendario sancito dal piano anti-assembramento. I 140 banchi dedicati alla vendita di prodotti agroalimentari e i circa 50 ambulanti di via Urbano, che ospita la fila dell'abbigliamento e della bigiotteria, tornano tutti operativi contemporaneamente. Il safety plan è sempre in vigore, "ancora più stringente", afferma oggi l'assessore alle Attività Economiche Sonia Ruscillo, al termine di un complesso lavoro finalizzato a garantire il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid19 contemperandole alle esigenze di esercenti e avventori.

"Se prima erano previste al massimo quattro persone a bancarella, adesso dovranno essere due", spiega l'assessore, considerato che gli spazi si riducono . "La ratio è che il numero dei fruitori dell'intero mercato deve essere lo stesso e non può aumentare in conseguenza dell'ampliamento". L'ingresso rimane contingentato, con mascherina e guanti obbligatori. "La situazione viene costantemente monitorata". Gli impiegati del Comune addetti ai Servizi e i responsabili della sicurezza oggi sono stati dislocati in tutti i mercati rionali, ormai entrati a regime, per verificare la nuova organizzazione e vigilare sul rispetto delle prescrizioni. Le bancarelle sono state distanziate ed è stata predisposta la segnaletica orizzontale.

Riapre (da domani) anche il mercato dell'elettronica in piazza Volontari della Pace. Niente da fare, invece, per il mercato settimanale del venerdì. Per il 5 giugno non se ne parla. "Ci stiamo lavorando", ripete anche oggi l'assessore Sonia Ruscillo. Il problema è burocratico. "È un po' complicato - precisa - perché ci sono ancora dei passaggi giuridici da fare. Il piano ci sarebbe e mi hanno prospettato diverse soluzioni che stiamo valutando". Nelle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive integrate il 22 maggio scorso dalla Conferenza delle Regioni i protocolli sono meno stringenti (il contingentamento, per esempio, è facoltativo). Il Comune attende anche una normativa a livello nazionale o il recepimento delle linee guida da parte della Regione. Con tutta probabilità, il mercato settimanale riaprirà il 12 giugno.

