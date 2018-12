L'MD fa il bis a San Severo: 24 posti di lavoro per il nuovo supermercato di via Checchia Rispoli

24 nuovi addetti, 32 anni di età media, ambo sessi tutti del luogo, oltre 1.570 metri quadri di superficie: sono i numeri del nuovissimo store MD che si inaugura, alla presenza delle autorità locali, oggi lunedì 17 dicembre a San Severo in via Checchia Rispoli.

MD S.p.A è un gruppo leader nella distribuzione discount. La scelta di aprire a San Severo un nuovo punto vendita rientra in un piano di investimenti che prevede il progressivo potenziamento del Gruppo in Puglia. Sarà infatti il decimo store MD nella Provincia di Foggia e il quarantanovesimo nella regione. In totale il Gruppo può contare oggi su 750 punti vendita su tutto il territorio nazionale, una rete che ha permesso a MD S.p.A di realizzare 2,3 miliardi di euro di fatturato nel 2017, consolidando il suo ruolo come secondo player italiano del settore discount.

La collocazione del nuovo store è strategica dato che la città si trova al centro di un importante reticolo viario del Tavoliere delle Puglie, sede universitaria e non distante dalle mete turistiche del Gargano. Il nuovo punto vendita MD infatti sorgerà in via Checchia Rispoli, sulla Strada Provinciale 30, che collega il comune con altre realtà della provincia di Foggia e che servirà una nuova zona urbana.

All’interno lo store accoglie i clienti in un ambiente luminoso e molto ampio con 6 casse e 6 corsie di vendita. All’ingresso il reparto ortofrutta – il fiore all’occhiello di MD - offre frutta e verdura di stagione anche da agricoltura biologica insieme alle oltre 2.000 referenze a marchio privato tra cui linee di prodotti salutistici, per intolleranti, vegani o vegetariani e prodotti DOP e IGP.

Lungo il perimetro troviamo il laboratorio a vista del reparto macelleria, i banchi di macelleria e panetteria serviti da addettie il banco pollame a libero servizio senza dimenticare l’area dedicata al “no food” con tanti articoli a costi concorrenziali rispetto agli specialisti del settore.

Lo store sarà aperto con orario continuato dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 21.00. A disposizione della clientela ci sarà un parcheggio con 85 posti auto.

Chi è MD S.p.A.

MD S.p.A è il secondo player italiano del settore discount che con il marchio MD, detiene oltre 725 punti vendita in tutta Italia, serviti da 8 centri logistici per la distribuzione. L’azienda, fondata 24 anni fa dal Cav. Patrizio Podini che tuttora la presiede, detiene una quota di mercato del 15%, occupa oltre 6500 dipendenti e ha chiuso il 2017 con un fatturato di 2,3 miliardi di euro (+9,5% sul 2016).