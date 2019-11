McDonald's pronto a sbarcare a Cerignola con il ristorante McDrive: "Posti di lavoro dove c'erano sterpaglie e degrado"

E' quasi pronto il ristorante McDrive della catena McDonald's che a breve aprirà a Cerignola tra via Nizza e via Plebiscito. In quell'area di 400 mq, è previsto anche un parcogiochi, una zona verde attrezzata e parcheggi pubblici.

L'aggiornamento sui lavori, in via di ultimazione, arriva dall'ex sindaco di Cerignola Franco Metta: "Una zona riqualificata, un insediamento di qualità, attrattiva per le città vicine, posti di lavoro là dove c'erano sterpaglie e degrado".

L'avvocato penalista e già primo cittadino della città ofantina sciolta per infiltrazioni mafiose ha poi concluso: "Appena torno continuiamo nel terreno vicino e su viale Plebiscito"