Maurizio Landini a Foggia per parlare di migranti e sfruttamento: "Macchia indelebile sull'economia di Capitanata"

Lo sfruttamento del lavoro dei migranti, soprattutto in agricoltura, costituisce una “macchia indelebile” sull’economia della Capitanata che, nonostante l’impegno delle Istituzioni e le numerose innovazioni legislative, non si riesce ancora a debellare. Esistono, però, delle buone prassi di inclusione lavorativa dei migranti che vanno raccontate e diffuse, affinché da esse si possa partire per costruire un lavoro più giusto e dignitoso per tutti.

Sarà questo il tema del convegno INCLUSIONE LAVORATIVA DEI MIGRANTI E BUONE PRASSI DI INTEGRAZIONE, in programma il 28 giugno 2019 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'ateneo foggiano (Largo Papa Giovanni Paolo II, 1 – ore 15.00/18.00).

Il convegno sarà concluso dal segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Apprendista saldatore prima, delegato sindacale FIOM poi, dalla seconda metà degli anni ’80 ha abbracciato a tempo pieno l’impegno nella struttura sindacale al cui vertice sarebbe arrivato dopo venticinque anni di intense lotte a favore dei lavoratori.

Il convegno si terrà a Foggia venerdì 28 giugno dalle 15.00 alle 18.00, per tracciare le conclusioni del convegno, promosso e organizzato dall’Università degli Studi di Foggia, da U.L.P. (Unione Lavoristi Previdenzialisti), dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Foggia e dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro.