Mascherine e dispositivi di sicurezza, la Uil-fpl scrive alla direzione generale dell’Asl di Capitanata e degli Ospedali riuniti

“Carenza di mascherine, camici e calzari "indispensabili per fronteggiare le situazioni assistenziali con pazienti a rischio, così come ribadito e imposto dalle recenti e specifiche linee guida ma anche di adeguati corsi di formazione”. Questa la segnalazione che il Segretario Generale della UIL FPL FOGGIA, Gino Giorgione ha indirizzato alla direzione generale dell’ASL di Capitanata e degli Ospedali Riuniti. “È indispensabile mettere in campo ogni iniziativa utile per garantire la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente si occupano in prima linea dell’emergenza “Corona Virus”. Queste donne e questi uomini stanno garantendo con professionalità una risposta all’altezza della complessità e della delicatezza della situazione. Perciò è necessario fare l’impossibile per metterli nelle condizioni migliori per operare”, conclude Giorgione che conclude: “Il nostro intento è cooperare affinché si individuino le soluzioni più idonee a vantaggio di medici, infermieri, operatori sociosanitari e personale amministrativo”.