Manutenzione strade: risorse per 60mila euro, al via i cantieri a San Giovanni Rotondo

"Qualche mese fa s’ironizzava che l’amministrazione comunale avesse fatto lavori di manutenzione stradale solo per l’arrivo di papa Francesco. Ora dimostriamo che era solo boutade, perché stiamo partendo con una serie d’interventi di pavimentazione stradale che continuano nell’ottica di rendere più sicura la circolazione stradale in città", sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Aurelio Pasqua.

La manutenzione stradale riguarderà piazza Europa e piazza padre Pio, «con i cantieri che partiranno tra pochi giorni», sottolinea ancora l’assessore, per poi proseguire e interessare altre zone, come corso Nazionale, «dove sarà interessata l’intera sede stradale», precisa Aurelio Pasqua, e via Vittorio Veneto.

«Si tratta di lavori urgenti e che riguardano in modo particolare quelle strade maggiormente danneggiate dagli eventi atmosferici avversi. Si tratta di uno sforzo importante per le casse comunali in un momento non semplice per le finanze degli enti locali, costretti a fare salti mortali per tenere i conti a posto. In quest’ottica abbiamo trovato risorse per quasi 60mila euro, ma approveremo presto in giunta un nuovo bando per interventi di manutenzione stradale per in altre zone della città», conclude l’assessore Pasqua.