Colpo di scena alla Manfredonia Vetro, lavoratori respingono proposta Sisecam. Riccardi: "Preoccupante"

Colpo di scena nella vicenda Manfredonia Vetro che continua a tenerci col fiato sospeso. Quando il lieto fine sembrava ormai all'orizzonte, l'assemblea dei lavoratori respinge a stracciante maggioranza la proposta dei turchi di Sisecam. Lo fa sapere il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, con un post su Facebook. "L’offerta della Sisecam è a mio avviso seria e concreta ma il banco è saltato - scrive-. L'assemblea dei lavoratori della Manfredonia Vetro ha infatti respinto con una stracciante maggioranza la proposta dei turchi che prevedeva il riavvio del sito produttivo di Manfredonia entro fine giugno con l'assunzione dei primi 60 lavoratori ed entro la fine del 2019 il riassorbimento della totalità dei dipendenti ed il rifacimento del forno".

"Credo che questa scelta, seppur legittima da parte dei lavoratori, andava compiuta con grande attenzione - continua Riccardi-. La proposta della SISECAM dal mio punto di vista era difficile da rigettare poiché teneva dentro tutte le condizioni per il riavvio del sito produttivo e tutte le legittime e auspicate aspettative dei lavoratori. Vedo ora aprirsi un preoccupante squarcio su quel sito produttivo in cui da anni si riversano grandi speranze, ma i sogni che erano finalmente ad un passo dal realizzarsi potrebbero trasformarsi in incubi".

Sul respigimento dei turchi ha certamente pesato la ricomparsa del fondo Elliot al fotofinish, con un pacchetto di proposte di gran lunga più seducenti per la platea dei lavoratori. Ricomparsa che i lavoratori nei giorni scorsi hanno salutato con grande entusiasmo ma rispetto alla quale Riccardi ci va molto più cauto: "Spero non sia un bluff" la dichiarazione tranchant rilasciata a Foggiatoday a qualche ora dalla notizia.

Bisognerà capire ora cosa accadrà il 18 giugno, data in cui il giudice fallimentare dovrebbe definire e perfezionare l'aggiudicazione a Sisecam. Secondo un orientamento il Tribunale dovrebbe sospendere tutto ed indire un nuovo bando che tenga conto anche di Elliot. Ma potrebbe non andare così. Il giudice potrebbe infatti chiudere la questione con Sisecam. Il voto dell'assemblea dei lavoratori, tra l'altro, non è vincolante per il Tribunale, che deve attenersi solo ai principi di sostenibilità e fattibilità della proposta.