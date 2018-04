Manfredonia Vetro, inizia un nuovo capitolo: Sisecam si aggiudica lo stabilimento di Macchia

Sisecam è ufficialmente proprietaria della Manfredonia Vetro. La notizia della svolta é di pochi minuti fa. "Il tanto atteso lieto fine per centinaia di famiglie è finalmente giunto dopo anni di dura battaglia sul piano politico-amministrativo. Un pensiero particolare va ai lavoratori che con tenacia hanno difeso con le unghie e con i denti quel presidio, contribuendo a scrivere un nuovo importante capitolo di una storia che altrimenti avrebbe visto un drammatico ed assurdo finale". Così il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.

"Una lotta estenuante vinta anche grazie alla perseveranza delle forze istituzionali di questo territorio. Un territorio che con il riavvio della Manfredonia Vetro e del suo indotto può cogliere una bella boccata d'ossigeno, un segno di speranza tangibile per le perduranti vertenze dello sviluppo e dell'occupazione", continua. "Queste sono le questioni che più mi stanno a cuore e per le quali, come sindaco e presidente di Asi, mi batto ogni giorno. Per sciogliere certi nodi c'è bisogno di proposte e soluzioni. Che questa sia davvero l'alba di una nuova era. Il lavoro è dignità e sono contentissimo, a livello umano, che centinaia di famiglie possano ritrovare la serenità con la possibilità di non dover andar via per garantirsi un futuro stabile. La vertenza lavoro, allo stesso tempo, sopratutto per il Sud, non può essere limitata a scontri ideologici politici. Dal governo - conclude - ci aspettiamo risposte programmatiche importanti per consentire a noi amministratori locali di poter dare le adeguate risposte di nostra competenza".