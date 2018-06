Manfredonia Vetro, una incognita il futuro dei lavoratori. Dal presidio parte l'appello al Ministro Di Maio

"Gentile Ministro Luigi Di Maio, siamo i lavoratori della Manfredonia Vetro e abbiamo urgenza di portare alla Sua attenzione l’evoluzione della nostra vertenza, vista la fase decisiva in cui ci troviamo". È questo l'appello contenuto in una lettera scritta dai lavoratori del presidio della Manfredonia Vetro, e indirizzata al Ministro del Lavoro di Maio e consegnata dal deputato Antonio Tasso del gruppo Misto-Maie alla Camera.

"La fabbrica Manfredonia Vetro - spiega Tasso - è in procedimento fallimentare dal 2014. Entro il 18 giugno scadono i termini per l’accordo. A seguito di contatti con i lavoratori ho consegnato personalmente una lettera al Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, dopo avergli inviato una mail ufficiale il 12 giugno. Il Ministro - che si era occupato della vicenda tempo fa, scrivendo al Presidente della Repubblica - ha subito assicurato il suo interessamento.

Nel frattempo - spiega il deputato - il giudice delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Treviso ha rigettato l’istanza presentata da 'Elliot AdvisorsUK Ltd'. Pertanto, l’unica azienda in lizza rimane la turca Sisecam, che propone condizioni non accettabili per i lavoratori e non dà certezze sulla ripartenza del sito produttivo. Sarò al fianco dei lavoratori della Manfredonia Vetro - conclude Tasso - in continuo aggiornamento con i parlamentari pentastellati, che hanno preso molto a cuore tale situazione. L’obiettivo - conclude - è che chiunque sarà l’acquirente potrà garantire la piena occupazione e le prospettive lavorative di lungo periodo per gli addetti dello stabilimento”.