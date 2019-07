Maltempo, Capitanata flagellata. Sos al Governo della Regione Puglia: chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza

Il vicepresidente della Giunta regionale e assessore alla Protezione civile, Antonio Nunziante, comunica che oggi è stata formalizzata la richiesta, indirizzata al Governo nazionale, della dichiarazione di emergenza di rilievo nazionale per i danni conseguenti le avversità atmosferiche che si sono verificate nei giorni scorsi su tutto il territorio pugliese.

Nello specifico, si chiedono finanziamenti straordinari, così come previsto dal Codice della Protezione Civile, le cui finalità saranno quelle di assicurare la messa in sicurezza ed il ripristino dell’ordinaria funzionalità, in un periodo dell'anno delicato per la nostra economia. Gli uffici regionali hanno già avviato l'attività ricognitiva per la valutazione dei danni che hanno colpito, oltre i privati, anche diversi settori strategici dell'economia pugliese tra cui l'industria, il commercio, l'agricoltura e le strutture turistiche.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha aggiunto che la Regione Puglia è pronta a valutare l'opportunità di farsi carico direttamente, nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio, qualora il Governo non dovesse accogliere la richiesta.