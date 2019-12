Macrini (Uilposte Foggia): “Presenza Poste Italiane presso “Gino Lisa” può essere valore aggiunto”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Il consolidamento operativo dell’aeroporto “Gino Lisa, attraverso l’ampliamento della pista, può rappresentare per Poste Italiane un’infrastruttura da utilizzare, unitamente al Centro di distribuzione di Foggia, a supporto di interventi di arricchimento dell’offerta e di sviluppo dei servizi, anche in considerazione di una più efficace realizzazione della direttrice per il Molise e dell’Irpinia”. Così Carlo Macrini, Segretario Generale UILPOSTE Foggia, in merito al processo di rilancio dell’aeroporto.

A tal proposito, Macrini, attraverso una lettera inviata ai massimi vertici di Poste Italiane, lancia una proposta circa la possibilità di “mettere in atto interventi volti a cogliere elementi rafforzativi dei processi operativi, di produzione e di ottimizzazione del presidio del territorio della provincia di Foggia e limitrofa che possano determinare avanzamenti rispetto alla risposta che l’attuale rete di trasporto postale aeroportuale offre”, in quanto “siamo fermamente convinti che una più strutturata e capillare presenza di Poste Italiane presso l’aeroporto possa costituire un valore aggiunto per il territorio”.