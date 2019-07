Avv. Luigi Leo: "Basta conflitti di interesse in Tribunale, elimineremo il caos con la legalità (e con la tecnologia)"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tre i candidati presidenti in lizza - in ordine alfabetico gli avvocati Michele Curtotti, Luigi Leo e Gianluca Ursitti - altrettante liste di candidati e programmi. A pochi giorni dal voto, gli avvocati Curtotti e Leo hanno espresso a FoggiaToday i rispettivi progetti di rinnovamento della categoria, analizzando le criticità della professione, esprimendosi in materia di sicurezza, occupazione/occupabilità e formazione. Manca all’appello il candidato Ursitti che - in accordo con i membri della lista - non ha inteso prendere parte al confronto (qui il programma).

“Intendiamo valorizzare la figura dell’avvocato e riportarlo al centro dello scacchiere giudiziario”, spiega l'avvocato Luigi Leo, candidato presidente della lista 'Mai più soli'. “Per la prima volta 27 candidati si sono riuniti attorno ad un tavolo, hanno stilato un programma e lo hanno sottoscritto con la consapevolezza di poter essere sempre tutelati dal Consiglio dell’Ordine. Dimostreremo che osservando la legalità e ispirandoci all’onore e decoro dell’avvocatura ne ribalteremo le odierne sorti funeste”.

Per fare ciò vanno combattuti “tutti i meccanismi arrugginiti del Tribunale, i conflitti di interesse che sono all’interno e gli interessi privati che sono stati fino ad ora coltivati. Va sicuramente combattuto il caos all’interno del Palazzo di Giustizia di Foggia, che vogliamo eliminare con osservanza rigorosa della legalità e con l’aiuto della tecnologia più avanzata”.

La lista ‘Mai più soli’ | Candidato presidente avvocato Luigi Leo. Candidati consiglieri gli avvocati Giustino Valeriano Agostinone, Sergio Celentano, Giuseppe Clima, Stefania D’Amato, Giuseppe De Cata, Leonardo de Matthaeis, Mariaeugenia Di Carlo, Michele Farina, Pierpaolo Fischetti, Michele Fusillo, Alfredo Grassi, Pietro Lama, Barbara Levanto, Michele Maglieri, Antonio Maruotti, Rosantonia Mennuni, Giuseppe Mucciarone, Christian Padalino, Nicola Mauro Palumbo, Andrea Petito, Laura Raffaeli, Fortunato Rendiniello, Debora Maria Ruggiero, Irene Russo, Monica Scaglione, Paride Tarquinio | IL VIDEO