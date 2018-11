A Lucera un nuovo punto vendita dei Mercati di Città La Prima

E' stato inaugurato ieri pomeriggio in via Petrarca 23/25 a Lucera - alla presenza dei cittadini, di alcuni calciatori del Foggia e dei trampolieri - il nuovo punto vendita del gruppo imprenditoriale Mercati di Città La Prima.

L'apertura, che si inserisce in un'ottica di consolidamento del gruppo guidato da Luigi Giannatempo, altro non è che lo stesso e fortunato format di via Nardella a Foggia, che ridefinisce e supera l'idea del classico supermercato per valorizzare le aziende del territorio e garantire ai clienti degli standard elevati in termini di qualità, genuinità e freschezza delle materie prime.