Campionati Italiani Barman, la 19enne Lucia Morelli conquista la giuria con quattro cocktail

E' di Lucera, ha 19 anni e si è imposta come terza classificata della diciottesima edizione dei Campionati Italiani Barman – Istituti Alberghieri disputati a Viareggio. Ha stoffa da vendere, la lucerina Lucia Morelli, dell’istituto ‘Bonghi’ del centro federiciano.

Gli scorsi 12 e 13 aprile, Morelli si è sfidata a colpi di cocktail nella competizione nazionale con “colleghi” provenienti da tutt’Italia, e ha conquistato la giuria con quattro preparazioni: il Grasshopper, l'Hemingway special, il Sex on the beach e il Sidecar. La 19enne è tornata a casa forte del terzo posto conquistato nella categoria ‘Classic’, ex aequo con Martina Di Bella, dell’istituto ‘Chinnici’ di Nicolosi. Secondo posto per Davide Testagrossa - Istituto Artusi di Casale Monferrato, primo classificato Stefano Giacomelli - Istituto Brera di Como.